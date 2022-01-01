Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS/Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS/Touch) Батарея 71 Вт*ч - 45 Вт*ч 60 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600U AMD Ryzen 7 6800U​ - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Intel Core i3 1220P Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) Легче – весит на 280 граммов меньше (1.42 и 1.7 кг)

На 67% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9335 vs 5597 баллов

Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (71 и 45 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (697 и 839 см 2 )

) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 4 (Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.42 кг 1.7 кг Размеры 316.66 x 220.25 x 17.35 мм 357 x 235 x 18.9 мм Площадь 697 см2 839 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.5% ~80% Боковые рамки 7.6 мм 5.8 мм Цвета Серий, Синий Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 42.8 дБ -

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS/Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS/Touch) Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1500:1 500:1 Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) +20% 300 нит ThinkBook 15 Gen 4 (Intel) 250 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 45 Вт*ч 60 Вт*ч Время полной зарядки 2:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 338 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon 660M GeForce MX550 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 1500 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1900 МГц 1320 МГц FLOPS 1.46 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 384 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 24 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16 Производительность GPU Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) 1.46 терафлопс ThinkBook 15 Gen 4 (Intel) +85% 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 6400 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 40 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 82.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 10.5 x 7.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.