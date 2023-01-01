Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 - 1920 x 1200 2240 x 1400 Процессор - AMD Ryzen 5 7535U AMD Ryzen 7 7735U - AMD Ryzen 3 7330U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 7 Gen 8 (14″ AMD) Видеокарта показывает в среднем на 94-128% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 94-128% больше FPS в играх На 124% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9544 vs 4266 баллов

На 124% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9544 vs 4266 баллов Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 18.5 Вт*ч большей батареей (71 и 52.5 Вт*ч)

Комплектуется на 18.5 Вт*ч большей батареей (71 и 52.5 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.49 кг 1.55 кг Размеры 311.69 x 218.05 x 16.42 мм 313.1 x 224.9 x 17.8 мм Площадь 680 см2 704 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~80.7% Боковые рамки 5.1 мм 5.8 мм Цвета Серий, Зеленый Серий, Синий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1200 2240 x 1400 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 100000:1 800:1 Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Yoga 7 Gen 8 (14″ AMD) +33% 400 нит IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) 300 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 52.5 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 1:35 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 187 граммов 348 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon 660M Radeon Graphics (Ryzen 7000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 6 нм Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1900 МГц 2200 МГц FLOPS 1.46 терафлопс 0.54 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 6.4 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 384 128 Блоки текстурирования (TMUs) 24 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 4 Производительность GPU Yoga 7 Gen 8 (14″ AMD) +170% 1.46 терафлопс IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) 0.54 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.