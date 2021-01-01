Lenovo Yoga 7i (14”) против Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Yoga 7i (14”)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 149-203% больше FPS в играх
- На 146% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4814 vs 1956 баллов
- Комплектуется на 18.7 Вт*ч большей батареей (68.7 и 50 Вт*ч)
- Есть подсветка клавиатуры
Причины выбрать Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (589 и 688 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.43 кг
|1.39 кг
|Размеры
|320.4 x 214.6 x 15.6-17.7 мм
|309.9 x 190 x 7.9-8.2 мм
|Площадь
|688 см2
|589 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.6%
|~82.8%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|7.8 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Да
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|-
|Уровень шума
|46 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|1044:1
|3030:1
|Цветовой охват sRGB
|91.8%
|97%
|Охват Adobe RGB
|67.4%
|67%
|Охват DCI-P3
|70.9%
|65%
|Время отклика
|40 мс
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|345 граммов
|224 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|-
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Yoga 7i (14”) +89%
1287
Geekbench 5 (многоядерный)
Yoga 7i (14”) +151%
4378
Cinebench R23 (одноядерный)
Yoga 7i (14”) +78%
1285
Cinebench R23 (многоядерный)
Yoga 7i (14”) +146%
4814
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|10 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|0.38 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|256
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
Yoga 7i (14”) +271%
1.41 терафлопс
0.38 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|85.5 дБ
|75.7 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|2560 x 1960
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Нет
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Размер
|10.5 x 7.0 см
|13.0 x 6.7 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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