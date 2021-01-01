Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 7i (14”) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 149-203% больше FPS в играх

На 146% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4814 vs 1956 баллов

Комплектуется на 18.7 Вт*ч большей батареей (68.7 и 50 Вт*ч)

Есть подсветка клавиатуры Причины выбрать Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (589 и 688 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.43 кг 1.39 кг Размеры 320.4 x 214.6 x 15.6-17.7 мм 309.9 x 190 x 7.9-8.2 мм Площадь 688 см2 589 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.6% ~82.8% Боковые рамки 5.3 мм 7.8 мм Цвета Серий Черный Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 - Уровень шума 46 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1044:1 3030:1 Цветовой охват sRGB 91.8% 97% Охват Adobe RGB 67.4% 67% Охват DCI-P3 70.9% 65% Время отклика 40 мс 1 мс Максимальная яркость Yoga 7i (14”) 300 нит Vivobook 13 Slate OLED (T3300) +83% 550 нит

Батарея Ёмкость 68.7 Вт*ч 50 Вт*ч Время полной зарядки 1:40 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 345 граммов 224 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 32 EU) TGP 15 Вт 10 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.38 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 640 256 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Yoga 7i (14”) +271% 1.41 терафлопс Vivobook 13 Slate OLED (T3300) 0.38 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 85.5 дБ 75.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1960 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Нет Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см 13.0 x 6.7 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.