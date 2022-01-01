Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 68.7 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 7i (14”) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 27.7 Вт*ч большей батареей (68.7 и 41 Вт*ч)

Сенсорный экран

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Dell Inspiron 14 5415 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.43 кг 1.44 кг Размеры 320.4 x 214.6 x 15.6-17.7 мм 321.2 x 212.8 x 17.9 мм Площадь 688 см2 684 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.6% ~79% Боковые рамки 5.3 мм 5.7 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 46 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1044:1 500:1 Цветовой охват sRGB 91.8% - Охват Adobe RGB 67.4% - Охват DCI-P3 70.9% - Время отклика 40 мс 35 мс Максимальная яркость Yoga 7i (14”) +20% 300 нит Inspiron 14 5415 250 нит

Батарея Ёмкость 68.7 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Время полной зарядки 1:40 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 345 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц FLOPS 1.41 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8 Производительность GPU Yoga 7i (14”) 1.41 терафлопс Inspiron 14 5415 н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 85.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см 11.5 x 7.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.