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Lenovo Yoga 7i (14”) против Dell Inspiron 14 7400

54 из 100
Lenovo Yoga 7i (14”)
VS
57 из 100
Dell Inspiron 14 7400
Lenovo Yoga 7i (14”)
Dell Inspiron 14 7400
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 68.7 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 7i (14”) и Dell Inspiron 14 7400 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 7i (14”)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 16.7 Вт*ч большей батареей (68.7 и 52 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Dell Inspiron 14 7400
  • Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.25 и 1.43 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх
  • Имеет на 32% более четкий дисплей – 208 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 7i (14”)
vs
Inspiron 14 7400

Корпус

Вес 1.43 кг 1.25 кг
Размеры 320.4 x 214.6 x 15.6-17.7 мм 321.6 x 224.5 x 14.2-16.7 мм
Площадь 688 см2 722 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.6% ~84.4%
Боковые рамки 5.3 мм 4.7 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 160°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 46 дБ 43.8 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 208 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1044:1 800:1
Цветовой охват sRGB 91.8% 97.4%
Охват Adobe RGB 67.4% 67.8%
Охват DCI-P3 70.9% 65.8%
Время отклика 40 мс 22 мс
Максимальная яркость
Yoga 7i (14”)
300 нит
Inspiron 14 7400
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.6 В
Время полной зарядки 1:40 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 345 граммов 290 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR5
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Yoga 7i (14”)
1.41 терафлопс
Inspiron 14 7400 +33%
1.879 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4267 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 85.5 дБ 70.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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