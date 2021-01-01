Главная > Сравнение ноутбуков > Yoga 7i (14”) или Inspiron 15 7506 – что лучше выбрать?

Lenovo Yoga 7i (14”) против Dell Inspiron 15 7506

59 из 100
Lenovo Yoga 7i (14”)
VS
58 из 100
Dell Inspiron 15 7506
Lenovo Yoga 7i (14”)
Dell Inspiron 15 7506
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 7i (14”) и Dell Inspiron 15 7506 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 7i (14”)
  • Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.43 и 1.9 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 15.7 Вт*ч большей батареей (68.7 и 53 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (688 и 849 см2)
  • На 11% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 270 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 7506
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 44-60% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 7i (14”)
vs
Inspiron 15 7506

Корпус

Вес 1.43 кг 1.9 кг
Ширина 320.4 мм 356.2 мм
Высота 214.6 мм 238.4 мм
Толщина 15.6-17.7 мм 16.4-17.9 мм
Площадь 688 см2 849 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.6% ~79%
Боковые рамки 5.3 мм 5.4 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 46 дБ 47 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1044:1 600:1
Цветовой охват sRGB 91.8% 97%
Охват Adobe RGB 67.4% 62.9%
Охват DCI-P3 70.9% -
Время отклика 40 мс 35 мс
Максимальная яркость
Yoga 7i (14”) +11%
300 нит
Inspiron 15 7506
270 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Время полной зарядки 1:40 ч. 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 345 граммов 294 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1650 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.534 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR4
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~4.3 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 768
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Yoga 7i (14”)
1.41 терафлопс
Inspiron 15 7506 +80%
2.534 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 85.5 дБ 81.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Yoga 9i (14") или Yoga 7i (14”)
2. XPS 13 9310 (2-in-1) или Yoga 7i (14”)
3. IdeaPad Flex 5 14” (Intel) или Yoga 7i (14”)
4. Inspiron 13 7306 или Yoga 7i (14”)
5. MacBook Air (Intel, 2020) или Yoga 7i (14”)
6. XPS 15 9500 или Inspiron 15 7506
7. Latitude 5320 (2-in-1) или Inspiron 15 7506
8. Inspiron 15 5502 или Inspiron 15 7506

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 15 7506 и Lenovo Yoga 7i (14”) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях