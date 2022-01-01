Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce MX350 GeForce MX450 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 7i (14”) Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.43 и 1.54 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 93% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4814 vs 2495 баллов

Комплектуется на 25.7 Вт*ч большей батареей (68.7 и 43 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать HP Pavilion 14 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.43 кг 1.54 кг Размеры 320.4 x 214.6 x 15.6-17.7 мм 325.1 x 216.6 x 17 мм Площадь 688 см2 704 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.6% ~76.7% Боковые рамки 5.3 мм 7.6 мм Цвета Серий Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 46 дБ 35.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1044:1 - Цветовой охват sRGB 91.8% - Охват Adobe RGB 67.4% - Охват DCI-P3 70.9% - Время отклика 40 мс - Максимальная яркость Yoga 7i (14”) +20% 300 нит Pavilion 14 (2021) 250 нит

Батарея Ёмкость 68.7 Вт*ч 43 Вт*ч Время полной зарядки 1:40 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 345 граммов 280 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX350 GeForce MX450 TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR5 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU Yoga 7i (14”) 1.41 терафлопс Pavilion 14 (2021) +33% 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 85.5 дБ 80 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.