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Lenovo Yoga 7i (14”) против HP Pavilion Aero 13

50 из 100
Lenovo Yoga 7i (14”)
VS
51 из 100
HP Pavilion Aero 13
Lenovo Yoga 7i (14”)
HP Pavilion Aero 13
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 7i (14”) и HP Pavilion Aero 13 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 7i (14”)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 25.7 Вт*ч большей батареей (68.7 и 43 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
Причины выбрать HP Pavilion Aero 13
  • Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (0.95 и 1.43 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 54% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7431 vs 4814 баллов
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (623 и 688 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 7i (14”)
vs
Pavilion Aero 13

Корпус

Вес 1.43 кг 0.95 кг
Размеры 320.4 x 214.6 x 15.6-17.7 мм 298 x 209 x 17 мм
Площадь 688 см2 623 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.6% ~82.3%
Боковые рамки 5.3 мм 5.8 мм
Цвета Серий Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 46 дБ 35 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1044:1 1316:1
Цветовой охват sRGB 91.8% 99.8%
Охват Adobe RGB 67.4% 74.8%
Охват DCI-P3 70.9% 73.4%
Время отклика 40 мс 37 мс
Максимальная яркость
Yoga 7i (14”)
300 нит
Pavilion Aero 13 +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:55 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства 345 граммов 312 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 448
Блоки текстурирования (TMUs) 40 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 7
Производительность GPU
Yoga 7i (14”) +27%
1.41 терафлопс
Pavilion Aero 13
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 85.5 дБ 76.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см 11.0 x 6.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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