Lenovo Yoga 7i (15”) против ASUS ExpertBook B1 (B1500)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Yoga 7i (15”)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (71 и 42 Вт*ч)
- Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх
- На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
- Сенсорный экран
- Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS ExpertBook B1 (B1500)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.72 и 1.9 кг)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|1.72 кг
|Ширина
|356.4 мм
|358 мм
|Высота
|235.6 мм
|236.5 мм
|Толщина
|17.9-19.2 мм
|19.4 мм
|Площадь
|840 см2
|847 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.9%
|~79.3%
|Боковые рамки
|5.5 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 / 90 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|1.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|-
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|2
|L3-кэш
|8 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics Xe G4 48
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Yoga 7i (15”) +102%
1279
Geekbench 5 (многоядерный)
Yoga 7i (15”) +278%
4235
Cinebench R20 (одноядерный)
529
Cinebench R20 (многоядерный)
1905
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|25 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1531 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1594 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.22 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR5
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|~7 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|-
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|Макс. количество памяти
|-
|48 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Да
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|USB-A
|1x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Да
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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