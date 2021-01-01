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Lenovo Yoga 7i (15”) против ASUS VivoBook S15 S532

58 из 100
Lenovo Yoga 7i (15”)
VS
54 из 100
ASUS VivoBook S15 S532
Lenovo Yoga 7i (15”)
ASUS VivoBook S15 S532
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 7i (15”) и ASUS VivoBook S15 S532 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 7i (15”)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (71 и 42 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 S532
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.8 и 1.9 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 7i (15”)
vs
VivoBook S15 S532

Корпус

Вес 1.9 кг 1.8 кг
Ширина 356.4 мм 357 мм
Высота 235.6 мм 230 мм
Толщина 17.9-19.2 мм 18.5 мм
Площадь 840 см2 821 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~81.7%
Боковые рамки 5.5 мм 5.8 мм
Цвета Серий Серебристый, Зеленый, Розовый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
Yoga 7i (15”) +100%
500 нит
VivoBook S15 S532
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR5
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Yoga 7i (15”)
1.41 терафлопс
VivoBook S15 S532 +33%
1.879 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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