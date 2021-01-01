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Lenovo Yoga 7i (15”) против Dell Inspiron 15 5505

65 из 100
Lenovo Yoga 7i (15”)
VS
54 из 100
Dell Inspiron 15 5505
Lenovo Yoga 7i (15”)
Dell Inspiron 15 5505
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 256GB

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 7i (15”) и Dell Inspiron 15 5505 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 7i (15”)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1905 vs 1473 баллов
  • Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (71 и 53 Вт*ч)
  • На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5505
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 7i (15”)
vs
Inspiron 15 5505

Корпус

Вес 1.9 кг 1.83 кг
Ширина 356.4 мм 356.1 мм
Высота 235.6 мм 234.5 мм
Толщина 17.9-19.2 мм 14.1-17.9 мм
Площадь 840 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~80.4%
Боковые рамки 5.5 мм 5.4 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 400:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Yoga 7i (15”) +127%
500 нит
Inspiron 15 5505
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.7 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon Vega 5
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 12 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 320
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
Yoga 7i (15”)
1.41 терафлопс
Inspiron 15 5505
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

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