Yoga 7i (15”) или Spectre x360 15 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 7i (15”) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать HP Spectre x360 15 Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх

На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6118 vs 5072 баллов

Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.92 кг Размеры 356.4 x 235.6 x 17.9-19.2 мм 359.9 x 226.4 x 19.9 мм Площадь 840 см2 815 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~82.4% Боковые рамки 5.5 мм 7.3 мм Цвета Серий Черный, Синий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 282 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Yoga 7i (15”) +25% 500 нит Spectre x360 15 400 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 72.9 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 / 135 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100-1400 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 2.67 Гбит/с Шейдерных блоков 640 768 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Yoga 7i (15”) 1.41 терафлопс Spectre x360 15 +20% 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 2666 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.