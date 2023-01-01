Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.4 и 1.56 кг)

Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.4 и 1.56 кг) Сенсорный экран Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх На 117% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13796 vs 6370 баллов

На 117% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13796 vs 6370 баллов Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит Имеет на 24% более четкий дисплей – 234 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.56 кг Размеры 316.66 x 220.25 x 17.35 мм 321.8 x 225.6 x 16.9 мм Площадь 697 см2 726 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.5% ~84% Боковые рамки 7.6 мм 4.8 мм Цвета Серий, Синий Белый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) 300 нит Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +100% 600 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 / 100 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 6.42 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) 1.41 терафлопс Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +355% 6.42 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.