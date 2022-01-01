Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1200 Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P - AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) Легче – весит на 230 граммов меньше (1.4 и 1.63 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (71 и 54 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI)

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Dell Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.63 кг Размеры 316.66 x 220.25 x 17.35 мм 314 x 227.5 x 15.7-17.86 мм Площадь 697 см2 714 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.5% ~79.6% Боковые рамки 7.6 мм 6.3 мм Цвета Серий, Синий Зеленый Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 1

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1200 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 600:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) +20% 300 нит Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) 250 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 15 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Базовая частота 1.3 ГГц 2.3 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.3 ГГц Ядер 10 6 Потоков 12 12 L3-кэш 12 МБ 16 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon Vega 7 Техпроцесс 10 нм 7 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) +16% 1442 Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) 1243 Geekbench 5 (многоядерный) Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) 3962 Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) +26% 5001

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 4.8 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 448 Блоки текстурирования (TMUs) 40 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 7 Производительность GPU Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) +27% 1.41 терафлопс Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos Да - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.