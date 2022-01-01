Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P - AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (71 и 42 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать HP ProBook x360 435 G9 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.45 кг Размеры 316.66 x 220.25 x 17.35 мм 308.5 x 222.9 x 17.9 мм Площадь 697 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.5% ~70.9% Боковые рамки 7.6 мм 7.1 мм Цвета Серий, Синий Серебристый Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1080 пикселей Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) 300 нит ProBook x360 435 G9 +233% 1000 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 42 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля - 1 метр

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Базовая частота 1.3 ГГц 2.7 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц Ядер 10 4 Потоков 12 8 L3-кэш 12 МБ 8 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000) Техпроцесс 10 нм 7 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) 1442 ProBook x360 435 G9 н/д Geekbench 5 (многоядерный) Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) 3962 ProBook x360 435 G9 н/д

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц FLOPS 1.41 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 4.8 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8 Производительность GPU Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) 1.41 терафлопс ProBook x360 435 G9 н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.