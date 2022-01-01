Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) против Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel)
- Существенно легче – весит на 1100 граммов меньше (1.4 и 2.5 кг)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (697 и 944 см2)
Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
- Видеокарта показывает в среднем на 495-675% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 28.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 71 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|2.5 кг
|Размеры
|316.66 x 220.25 x 17.35 мм
|358.1 x 263.5 x 19.4 мм
|Площадь
|697 см2
|944 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.5%
|~78.7%
|Боковые рамки
|7.6 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Серий, Синий
|Серий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2240 x 1400 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:20 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|65 Вт
|230 / 300 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|10
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1554
Geekbench 5 (многоядерный)
9561
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1489 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|2250 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|14.1 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|10 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|160 бит
|Скорость памяти
|4.8 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|2304
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|144
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|64
Производительность GPU
1.41 терафлопс
14.1 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|-
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|-
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|4x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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