Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) Существенно легче – весит на 1100 граммов меньше (1.4 и 2.5 кг)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (697 и 944 см2) Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) Видеокарта показывает в среднем на 495-675% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 28.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 71 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 2.5 кг Размеры 316.66 x 220.25 x 17.35 мм 358.1 x 263.5 x 19.4 мм Площадь 697 см2 944 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.5% ~78.7% Боковые рамки 7.6 мм 6.8 мм Цвета Серий, Синий Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 2

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) 300 нит Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки - 1:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 Вт 230 / 300 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB TGP 15 Вт - Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 1489 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 2250 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 14.1 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 10 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 160 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2304 Блоки текстурирования (TMUs) 40 144 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 64 Производительность GPU Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) 1.41 терафлопс Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +900% 14.1 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 - Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.