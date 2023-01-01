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Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) против ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel)

54 из 100
Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel)
VS
48 из 100
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel)
Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel)
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) и ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel)
  • На 105% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6370 vs 3102 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (71 и 46 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel)
vs
ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.43 кг
Размеры 316.66 x 220.25 x 17.35 мм 311.5 x 219 x 17.6 мм
Площадь 697 см2 682 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.5% ~71.5%
Боковые рамки 7.6 мм 8.6 мм
Цвета Серий, Синий Черный
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 36.9 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.3%
Охват Adobe RGB - 70.7%
Охват DCI-P3 - 68.4%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 355 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 2
Потоков 12 4
L3-кэш 12 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics Xe G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 384
Блоки текстурирования (TMUs) 40 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 12
Производительность GPU
Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) +68%
1.41 терафлопс
ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Synaptic CX11880
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 81.4 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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