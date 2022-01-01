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Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel) против Honor MagicBook 16 (2022)

58 из 100
Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)
VS
55 из 100
Honor MagicBook 16 (2022)
Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)
Honor MagicBook 16 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel) и Honor MagicBook 16 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 117-159% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (71 и 56 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 38% более четкий дисплей – 189 против 137 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Honor MagicBook 16 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9665 vs 8582 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)
vs
MagicBook 16 (2022)

Корпус

Вес 1.9 кг 1.84 кг
Размеры 361.51 x 249.65 x 19.2 мм 368 x 236 x 18.2 мм
Площадь 903 см2 868 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~82.3%
Боковые рамки 8.5 мм 5.8 мм
Цвета Серий, Синий Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1179:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.9%
Охват Adobe RGB - 68.6%
Охват DCI-P3 - 68.4%
Время отклика - 14 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:46 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 200 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1600 МГц
FLOPS 3.46 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 448
Блоки текстурирования (TMUs) 64 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 7
Производительность GPU
Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel) +212%
3.46 терафлопс
MagicBook 16 (2022)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x3W, 2x2W -
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость - 80.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.2 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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