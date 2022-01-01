Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i5 1135G7 AMD Ryzen 5 5500U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel) Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 75% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8582 vs 4912 баллов

Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (71 и 42 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Huawei MateBook D 15 2021 Легче – весит на 340 граммов меньше (1.56 и 1.9 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (823 и 903 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.56 кг Размеры 361.51 x 249.65 x 19.2 мм 357.8 x 229.9 x 16.9 мм Площадь 903 см2 823 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~81.6% Боковые рамки 8.5 мм 6.2 мм Цвета Серий, Синий Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 43.9 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1495:1 Цветовой охват sRGB 100% 63.4% Охват Adobe RGB - 43.7% Охват DCI-P3 - 42.3% Время отклика - 42 мс Максимальная яркость Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel) +33% 400 нит MateBook D 15 2021 300 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 42 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 200 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Arc 3 A370M 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1550 МГц 1100 МГц FLOPS 3.46 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel) +145% 3.46 терафлопс MateBook D 15 2021 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x3W, 2x2W - Dolby Atmos Да - Макс. громкость - 84.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.