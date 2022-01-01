Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel) против Huawei MateBook D 15 2021
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)
- Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 75% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8582 vs 4912 баллов
- Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (71 и 42 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Huawei MateBook D 15 2021
- Легче – весит на 340 граммов меньше (1.56 и 1.9 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (823 и 903 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|1.56 кг
|Размеры
|361.51 x 249.65 x 19.2 мм
|357.8 x 229.9 x 16.9 мм
|Площадь
|903 см2
|823 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.2%
|~81.6%
|Боковые рамки
|8.5 мм
|6.2 мм
|Цвета
|Серий, Синий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|-
|43.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|1495:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|63.4%
|Охват Adobe RGB
|-
|43.7%
|Охват DCI-P3
|-
|42.3%
|Время отклика
|-
|42 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|200 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|12
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1638
1295
Geekbench 5 (многоядерный)
7323
4460
Cinebench R23 (одноядерный)
MateBook D 15 2021 +12%
1325
Cinebench R23 (многоядерный)
8582
4912
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|6 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|3.46 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|20
Производительность GPU
3.46 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|-
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x3W, 2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Макс. громкость
|-
|84.2 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|В клавиатуре
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1