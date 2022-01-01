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Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel) против Huawei MateBook D 15 2021

58 из 100
Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)
VS
48 из 100
Huawei MateBook D 15 2021
Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)
Huawei MateBook D 15 2021
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel) и Huawei MateBook D 15 2021 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 75% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8582 vs 4912 баллов
  • Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (71 и 42 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Huawei MateBook D 15 2021
  • Легче – весит на 340 граммов меньше (1.56 и 1.9 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (823 и 903 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)
vs
MateBook D 15 2021

Корпус

Вес 1.9 кг 1.56 кг
Размеры 361.51 x 249.65 x 19.2 мм 357.8 x 229.9 x 16.9 мм
Площадь 903 см2 823 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~81.6%
Боковые рамки 8.5 мм 6.2 мм
Цвета Серий, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 43.9 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1495:1
Цветовой охват sRGB 100% 63.4%
Охват Adobe RGB - 43.7%
Охват DCI-P3 - 42.3%
Время отклика - 42 мс
Максимальная яркость
Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel) +33%
400 нит
MateBook D 15 2021
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 200 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 12 4
Потоков 16 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1100 МГц
FLOPS 3.46 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel) +145%
3.46 терафлопс
MateBook D 15 2021
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x3W, 2x2W -
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость - 84.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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