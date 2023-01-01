Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 7i Gen 8 (14″ Intel) Легче – весит на 200 граммов меньше (1.55 и 1.75 кг) Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 241-329% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 241-329% больше FPS в играх На 83% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12897 vs 7061 баллов

На 83% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12897 vs 7061 баллов Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (76 и 71 Вт*ч)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (76 и 71 Вт*ч) Имеет на 44% более четкий дисплей – 234 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 44% более четкий дисплей – 234 против 162 точек на дюйм (PPI) На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.55 кг 1.75 кг Размеры 317.87 x 222.5 x 16.49 мм 323.5 x 224.7 x 17.9-19.6 мм Площадь 707 см2 727 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~83.9% Боковые рамки 8.2 мм 5.6 мм Цвета Серый, Синий Черный Материал Алюминий Алюминий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 41.7 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 100000:1 1315:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 95.3% Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 1 мс 21 мс Максимальная яркость Yoga 7i Gen 8 (14″ Intel) 400 нит Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) +38% 550 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 1:47 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 Вт 150 / 180 Вт Вес зарядного устройства 187 граммов 420 / 472 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт 65 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1222 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1485 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 7.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 40 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Yoga 7i Gen 8 (14″ Intel) 1.41 терафлопс Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) +439% 7.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 83.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 7.8 x 5.3 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.