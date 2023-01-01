Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 7i Gen 8 (14″ Intel) Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (71 и 63 Вт*ч)

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (71 и 63 Вт*ч) Сенсорный экран Причины выбрать Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304) Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1 и 1.55 кг)

Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1 и 1.55 кг) Имеет на 57% более четкий дисплей – 255 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 57% более четкий дисплей – 255 против 162 точек на дюйм (PPI) На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (641 и 707 см2)

Цена/Качество Lenovo Yoga 7i Gen 8 (14″ Intel) USD GBP EUR CAD AUD PLN VS Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304) Рассчитать

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.55 кг 1 кг Размеры 317.87 x 222.5 x 16.49 мм 296.2 x 216.3 x 10.9-11.8 мм Площадь 707 см2 641 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~80% Боковые рамки 8.2 мм 4.8 мм Цвета Серий, Синий Серий, Синий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 44.4 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 255 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 100000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 96.1% Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Yoga 7i Gen 8 (14″ Intel) 400 нит Zenbook S 13 OLED (UX5304) +38% 550 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 63 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 187 граммов 219 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Yoga 7i Gen 8 (14″ Intel) 1.41 терафлопс Zenbook S 13 OLED (UX5304) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 79 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.1 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.