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Lenovo Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel) против Apple MacBook Air 15 (M2)

53 из 100
Lenovo Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel)
VS
62 из 100
Apple MacBook Air 15 (M2)
Lenovo Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel)
Apple MacBook Air 15 (M2)
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Экран
2880 x 1864
Процессор
Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel) и Apple MacBook Air 15 (M2) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 4.5 Вт*ч большей батареей (71 и 66.5 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2)
  • Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.51 и 1.98 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8136 vs 7250 баллов
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 58% более четкий дисплей – 224 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (809 и 906 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel)
vs
MacBook Air 15 (M2)

Корпус

Вес 1.98 кг 1.51 кг
Размеры 362.16 x 250.12 x 16.99 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм
Площадь 906 см2 809 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.9% ~83.9%
Боковые рамки 8.8 мм 5.4 мм
Цвета Серый Черный, Серебристый, Золотистый, Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 -
Уровень шума 43.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 224 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1864 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 1552:1 -
Цветовой охват sRGB 62.8% -
Охват Adobe RGB 43.5% -
Охват DCI-P3 42% -
Время отклика 26 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 35 / 70 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 176 граммов 189 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц -
Ядер 10 (2P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel)
1.41 терафлопс
MacBook Air 15 (M2) +113%
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ ГБ
Частота 5200 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 81.1 дБ -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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