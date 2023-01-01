Lenovo Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel) против Apple MacBook Air 15 (M2)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 4.5 Вт*ч большей батареей (71 и 66.5 Вт*ч)
- Сенсорный экран
Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2)
- Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.51 и 1.98 кг)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8136 vs 7250 баллов
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 58% более четкий дисплей – 224 против 142 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (809 и 906 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.98 кг
|1.51 кг
|Размеры
|362.16 x 250.12 x 16.99 мм
|340.4 x 237.6 x 11.5 мм
|Площадь
|906 см2
|809 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.9%
|~83.9%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|5.4 мм
|Цвета
|Серый
|Черный, Серебристый, Золотистый, Серый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|-
|Уровень шума
|43.6 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|224 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2880 x 1864 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Да
|Да
|Контрастность
|1552:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|62.8%
|-
|Охват Adobe RGB
|43.5%
|-
|Охват DCI-P3
|42%
|-
|Время отклика
|26 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|35 / 70 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|176 граммов
|189 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|-
|Ядер
|10 (2P + 8E)
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M2 GPU
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
MacBook Air 15 (M2) +10%
1824
Geekbench 5 (многоядерный)
MacBook Air 15 (M2) +15%
8537
Cinebench R23 (одноядерный)
1696
1504
Cinebench R23 (многоядерный)
MacBook Air 15 (M2) +12%
8136
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1456 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|32
Производительность GPU
1.41 терафлопс
MacBook Air 15 (M2) +113%
3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|ГБ
|Частота
|5200 МГц
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|-
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|81.1 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Инфракрасный датчик
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|13.5 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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