Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 - 1920 x 1080 2880 x 1620 Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P - AMD Ryzen 5 7535U AMD Ryzen 7 7735U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (71 и 67 Вт*ч)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (71 и 67 Вт*ч) Сенсорный экран Причины выбрать Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.4 и 1.98 кг)

Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.4 и 1.98 кг) На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9623 vs 7250 баллов

На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9623 vs 7250 баллов Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (804 и 906 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.98 кг 1.4 кг Размеры 362.16 x 250.12 x 16.99 мм 354.8 x 226.6 x 14.9-15.8 мм Площадь 906 см2 804 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.9% ~83.5% Боковые рамки 8.8 мм 4.7 мм Цвета Серий Серий, Синий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 43.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1080 2880 x 1620 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1552:1 - Цветовой охват sRGB 62.8% - Охват Adobe RGB 43.5% - Охват DCI-P3 42% - Время отклика 26 мс - Максимальная яркость Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel) 300 нит Zenbook 15 OLED (UM3504) 300 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 67 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 176 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon 660M TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1900 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.46 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel) 1.41 терафлопс Zenbook 15 OLED (UM3504) +4% 1.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 81.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.