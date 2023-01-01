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Lenovo Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel) против Asus Zenbook 15 OLED (UM3504)

53 из 100
Lenovo Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel)
VS
53 из 100
Asus Zenbook 15 OLED (UM3504)
Lenovo Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel)
Asus Zenbook 15 OLED (UM3504)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel) и Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (71 и 67 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Asus Zenbook 15 OLED (UM3504)
  • Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.4 и 1.98 кг)
  • На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9623 vs 7250 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (804 и 906 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel)
vs
Zenbook 15 OLED (UM3504)

Корпус

Вес 1.98 кг 1.4 кг
Размеры 362.16 x 250.12 x 16.99 мм 354.8 x 226.6 x 14.9-15.8 мм
Площадь 906 см2 804 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.9% ~83.5%
Боковые рамки 8.8 мм 4.7 мм
Цвета Серий Серий, Синий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 43.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1552:1 -
Цветовой охват sRGB 62.8% -
Охват Adobe RGB 43.5% -
Охват DCI-P3 42% -
Время отклика 26 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 176 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.55 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1900 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 384
Блоки текстурирования (TMUs) 40 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16
Производительность GPU
Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel)
1.41 терафлопс
Zenbook 15 OLED (UM3504) +4%
1.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 81.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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