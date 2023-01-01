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Lenovo Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel) против Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1)

53 из 100
Lenovo Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel)
VS
57 из 100
Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1)
Lenovo Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel)
Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 71 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel) и Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel)
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.98 и 2.11 кг)
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (71 и 64 Вт*ч)
Причины выбрать Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1)
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel)
vs
Inspiron 16 7630 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.98 кг 2.11 кг
Размеры 362.16 x 250.12 x 16.99 мм 356.78 x 251.7 x 16.23 мм
Площадь 906 см2 898 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.9% ~82.7%
Боковые рамки 8.8 мм 6.1 мм
Цвета Серый Серебристый, Синий
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 43.6 дБ 44 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Датчик освещенности Да Нет
Тесты экрана
Контрастность 1552:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 62.8% 100%
Охват Adobe RGB 43.5% -
Охват DCI-P3 42% -
Время отклика 26 мс 30 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 176 граммов 295 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1320 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16
Производительность GPU
Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel)
1.41 терафлопс
Inspiron 16 7630 (2-in-1) +92%
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 81.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см 13.3 x 9.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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