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Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7) против ASUS ExpertBook B9 (B9400)

56 из 100
Lenovo Yoga 9i 14
VS
49 из 100
ASUS ExpertBook B9 (B9400)
Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7)
ASUS ExpertBook B9 (B9400)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 75 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7) и ASUS ExpertBook B9 (B9400) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7)
  • Комплектуется на 42 Вт*ч большей батареей (75 и 33 Вт*ч)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать ASUS ExpertBook B9 (B9400)
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (0.88 и 1.48 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (650 и 731 см2)
  • На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 9i 14" (Gen 7)
vs
ExpertBook B9 (B9400)

Корпус

Вес 1.48 кг 0.88 кг
Размеры 318 x 230 x 15.2-16.5 мм 320 x 203 x 14.9 мм
Площадь 731 см2 650 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~83.2%
Боковые рамки 8.3 мм 5.1 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 44.6 дБ 47.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1507:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.7%
Охват Adobe RGB - 65.4%
Время отклика - 45 мс
Максимальная яркость
Yoga 9i 14" (Gen 7)
400 нит
ExpertBook B9 (B9400) +13%
450 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 100 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 324 / 396 граммов 325 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 12 4
Потоков 16 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Yoga 9i 14" (Gen 7)
1.41 терафлопс
ExpertBook B9 (B9400)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x3W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 81 дБ 77.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.2 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см -
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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