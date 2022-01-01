Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2880 x 1800 3840 x 2400 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1280P - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7) Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.48 и 1.6 кг)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 25% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 320 нит Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 135-185% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.48 кг 1.6 кг Размеры 318 x 230 x 15.2-16.5 мм 324 x 220 x 19.9 мм Площадь 731 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~75.8% Боковые рамки 8.3 мм 7.1 мм Цвета Серий Черный, Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 44.6 дБ 52.7 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2880 x 1800 3840 x 2400 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 845:1 Цветовой охват sRGB 100% 92.4% Охват Adobe RGB - 67.7% Охват DCI-P3 - 68.1% Время отклика - 31 мс Максимальная яркость Yoga 9i 14" (Gen 7) +25% 400 нит ROG Zephyrus G14 GA401 320 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Да Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 100 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства 324 / 396 граммов 545 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 15 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1455 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1590 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 4.884 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1536 Блоки текстурирования (TMUs) 40 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Yoga 9i 14" (Gen 7) 1.41 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA401 +246% 4.884 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x3W 2x2.5W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 81 дБ 77.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 - Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.2 мм - Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см 10.4 x 6.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.