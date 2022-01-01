Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2880 x 1800 3840 x 2400 - 1920 x 1080 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1280P - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7) Легче – весит на 320 граммов меньше (1.48 и 1.8 кг)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (75 и 70 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (731 и 838 см 2 )

) Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus Vivobook S 15 OLED (12th Gen Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13891 vs 8234 баллов

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.48 кг 1.8 кг Размеры 318 x 230 x 15.2-16.5 мм 359.8 x 232.9 x 18.9 мм Площадь 731 см2 838 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~80.1% Боковые рамки 8.3 мм 7.2 мм Цвета Серий Черный, Серий, Зеленый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 44.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2880 x 1800 3840 x 2400 1920 x 1080 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Yoga 9i 14" (Gen 7) 400 нит Vivobook S 15 OLED (12th Gen Intel) +50% 600 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Да Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 / 100 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства 324 / 396 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Yoga 9i 14" (Gen 7) 1.41 терафлопс Vivobook S 15 OLED (12th Gen Intel) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 12GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x3W - Dolby Atmos Да - Макс. громкость 81 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.2 мм 1.4 мм Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.