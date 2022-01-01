Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2880 x 1800 3840 x 2400 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1280P - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (75 и 67 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 13 UX363 Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.3 и 1.48 кг)

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (644 и 731 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.48 кг 1.3 кг Размеры 318 x 230 x 15.2-16.5 мм 305 x 211 x 13.9 мм Площадь 731 см2 644 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~75.8% Боковые рамки 8.3 мм 5.3 мм Цвета Серий Серий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 44.6 дБ 46.6 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2880 x 1800 3840 x 2400 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000:1 3530:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 2 мс Максимальная яркость Yoga 9i 14" (Gen 7) 400 нит ZenBook Flip 13 UX363 400 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 67 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Да Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 100 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 324 / 396 граммов 210 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Yoga 9i 14" (Gen 7) 1.41 терафлопс ZenBook Flip 13 UX363 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 3733 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x3W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 81 дБ 85.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.2 мм 1.35 мм Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см 13.0 x 6.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.