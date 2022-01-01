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Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7) против Dell Inspiron 7425 (2-in-1, AMD)

56 из 100
Lenovo Yoga 9i 14
VS
48 из 100
Dell Inspiron 7425 (2-in-1, AMD)
Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7)
Dell Inspiron 7425 (2-in-1, AMD)
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Экран 1920 x 1200
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7) и Dell Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7)
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.48 и 1.63 кг)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (75 и 54 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 7425 (2-in-1, AMD)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 9i 14" (Gen 7)
vs
Inspiron 7425 (2-in-1, AMD)

Корпус

Вес 1.48 кг 1.63 кг
Размеры 318 x 230 x 15.2-16.5 мм 314 x 227.5 x 15.7-17.86 мм
Площадь 731 см2 714 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~79.6%
Боковые рамки 8.3 мм 6.3 мм
Цвета Серий Зеленый
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 44.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 600:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15 В
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 100 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 324 / 396 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.3 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 448
Блоки текстурирования (TMUs) 40 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 7
Производительность GPU
Yoga 9i 14" (Gen 7) +27%
1.41 терафлопс
Inspiron 7425 (2-in-1, AMD)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3254-CG
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x3W 2x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 81 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.2 мм -
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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