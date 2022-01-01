Главная > Сравнение ноутбуков > Yoga 9i 14" (Gen 7) или Latitude 7530 – что лучше выбрать?

Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7) против Dell Latitude 7530

56 из 100
Lenovo Yoga 9i 14
VS
47 из 100
Dell Latitude 7530
Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7)
Dell Latitude 7530
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 75 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7) и Dell Latitude 7530 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (75 и 41 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (731 и 822 см2)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Latitude 7530
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 9i 14" (Gen 7)
vs
Latitude 7530

Корпус

Вес 1.48 кг 1.54 кг
Размеры 318 x 230 x 15.2-16.5 мм 357.7 x 229.75 x 17.5-18.23 мм
Площадь 731 см2 822 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~81.7%
Боковые рамки 8.3 мм 6.2 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
Yoga 9i 14" (Gen 7)
400 нит
Latitude 7530
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 / 100 Вт 65 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 10
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Yoga 9i 14" (Gen 7)
1.41 терафлопс
Latitude 7530
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x3W 2x4W
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Yoga 9i 14" (Gen 7) vs Spectre x360 14 (2021)
2. Yoga 9i 14" (Gen 7) vs MacBook Pro 13 (M1, 2020)
3. Yoga 9i 14" (Gen 7) vs Yoga 7i (14”)
4. Yoga 9i 14" (Gen 7) vs Yoga Slim 7 14" (AMD)
5. Latitude 7530 vs MacBook Pro 16 (2021)
6. Latitude 7530 vs XPS 15 9520 (2022)
7. Latitude 7530 vs Latitude 7520
8. Latitude 7530 vs Precision 7560
9. Latitude 7530 vs Prestige 15 (12th Gen)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Latitude 7530 и Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры