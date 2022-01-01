Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2880 x 1800 3840 x 2400 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 75 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1280P - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.48 и 2.04 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (75 и 56 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (731 и 793 см2) Причины выбрать Dell Precision 5560 Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.48 кг 2.04 кг Размеры 318 x 230 x 15.2-16.5 мм 344.4 x 230.3 x 18.5 мм Площадь 731 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~89% Боковые рамки 8.3 мм 4.2 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 50 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2880 x 1800 3840 x 2400 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Yoga 9i 14" (Gen 7) 400 нит Precision 5560 +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Да Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 100 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства - 481 грамм

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1450 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.742 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 256 Блоки текстурирования (TMUs) 40 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8 Производительность GPU Yoga 9i 14" (Gen 7) +90% 1.41 терафлопс Precision 5560 0.742 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x3W 2x2.5W, 2x1.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 75.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 4x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 15.0 x 9.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.