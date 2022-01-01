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Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7) против HP EliteBook 830 G9

57 из 100
Lenovo Yoga 9i 14
VS
54 из 100
HP EliteBook 830 G9
Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7)
HP EliteBook 830 G9
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7) и HP EliteBook 830 G9 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8234 vs 5099 баллов
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (75 и 51 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
Причины выбрать HP EliteBook 830 G9
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.27 и 1.48 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (645 и 731 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 9i 14" (Gen 7)
vs
EliteBook 830 G9

Корпус

Вес 1.48 кг 1.27 кг
Размеры 318 x 230 x 15.2-16.5 мм 300.1 x 214.8 x 19.2 мм
Площадь 731 см2 645 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~79.6%
Боковые рамки 8.3 мм 6.8 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 44.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
Yoga 9i 14" (Gen 7)
400 нит
EliteBook 830 G9 +150%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Да Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 100 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 324 / 396 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 10
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Yoga 9i 14" (Gen 7)
1.41 терафлопс
EliteBook 830 G9
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x3W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 81 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.2 мм -
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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