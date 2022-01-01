Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2880 x 1800 3840 x 2400 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1280P - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

На 74% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8234 vs 4744 баллов

Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (75 и 57 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6) Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.35 и 1.48 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.48 кг 1.35 кг Размеры 318 x 230 x 15.2-16.5 мм 313 x 223 x 14.9 мм Площадь 731 см2 698 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~81.4% Боковые рамки 8.3 мм 5.8 мм Цвета Серий Серий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 44.6 дБ 36.7 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2880 x 1800 3840 x 2400 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 96.6% Охват Adobe RGB - 72.1% Охват DCI-P3 - 69.7% Время отклика - 36 мс Максимальная яркость Yoga 9i 14" (Gen 7) 400 нит ThinkPad X1 Yoga (Gen 6) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 57 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 1:55 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Да Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 100 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 324 / 396 граммов 321 грамм

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Yoga 9i 14" (Gen 7) 1.41 терафлопс ThinkPad X1 Yoga (Gen 6) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3306 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x3W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 81 дБ 81.6 дБ Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.2 мм 1.5 мм Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см 11.0 x 4.3 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.