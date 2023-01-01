Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8) против Acer Aspire 5 Spin 14
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8)
- Легче – весит на 200 граммов меньше (1.4 и 1.6 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 65% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12078 vs 7335 баллов
- Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (75 и 50 Вт*ч)
- Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
- Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Aspire 5 Spin 14
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|1.6 кг
|Размеры
|318 x 230 x 15.2 мм
|318.2 x 225.6 x 17.99 мм
|Площадь
|731 см2
|718 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.7%
|~79.2%
|Боковые рамки
|8.3 мм
|8.3 мм
|Цвета
|Серебристый, Серый
|Серый
|Материал
|Алюминий
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Трансформер
|Да
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|45 дБ
|45.4 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|243 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Нет
|Контрастность
|1000000:1
|922:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|57.4%
|Охват Adobe RGB
|-
|39.8%
|Охват DCI-P3
|-
|38.5%
|Время отклика
|1 мс
|24 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 / 100 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|320 / 377 граммов
|343 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|10 (2P + 8E)
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|18 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1769
1686
Geekbench 5 (многоядерный)
Yoga 9i 14" (Gen 8) +40%
10418
7418
Cinebench R23 (одноядерный)
Yoga 9i 14" (Gen 8) +11%
1884
1697
Cinebench R23 (многоядерный)
Yoga 9i 14" (Gen 8) +65%
12078
7335
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|768
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|48
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|24
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|-
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x3W, 2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|84.5 дБ
|81.5 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|13.5 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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