Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (90Hz) 3840 x 2400 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Батарея 75 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1360P - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8) Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.4 и 1.53 кг)

Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.4 и 1.53 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 97% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11723 vs 5964 баллов

На 97% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11723 vs 5964 баллов Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (75 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (75 и 41 Вт*ч) Сенсорный экран

Сенсорный экран На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Inspiron 14 5430 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.53 кг Размеры 318 x 230 x 15.2 мм 314 x 226.6 x 15.74-17.67 мм Площадь 731 см2 712 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~79.9% Боковые рамки 8.3 мм 6.3 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Синий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (90Hz) 3840 x 2400 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 600:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 1 мс 35 мс Максимальная яркость Yoga 9i 14" (Gen 8) +60% 400 нит Inspiron 14 5430 250 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 100 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 320 / 397 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) GeForce MX550 2GB TGP 15 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1065 МГц Boost частота GPU - 1320 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 768 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 48 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 16 Производительность GPU Yoga 9i 14" (Gen 8) 1.69 терафлопс Inspiron 14 5430 +60% 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков - 2x2.5W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.