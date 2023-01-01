Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (90Hz) 3840 x 2400 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея 75 Вт*ч - 42 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1370P Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8) Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (75 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (75 и 42 Вт*ч) На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11723 vs 7206 баллов

На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11723 vs 7206 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Precision 3480 Видеокарта показывает в среднем на 134-182% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 134-182% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (681 и 731 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.39 кг Размеры 318 x 230 x 15.2 мм 321.35 x 212 x 19.06-21.04 мм Площадь 731 см2 681 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~79.3% Боковые рамки 8.3 мм 5.7 мм Цвета Серебристый, Серий Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 45 дБ -

Дисплей 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (90Hz) 3840 x 2400 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 1 мс 35 мс Максимальная яркость Yoga 9i 14" (Gen 8) 400 нит Precision 3480 400 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 42 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 100 Вт 65 / 100 / 130 Вт Вес зарядного устройства 320 / 377 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) RTX A500 Mobile 4GB TGP 15 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 832 МГц Boost частота GPU - 1537 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 768 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 48 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32 Производительность GPU Yoga 9i 14" (Gen 8) 1.69 терафлопс Precision 3480 +243% 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek Waves, MaxxAudio 12.0 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x3W, 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 84.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см 11.5 x 6.7 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.