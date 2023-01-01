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Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8) против Dell Precision 3480

65 из 100
Lenovo Yoga 9i 14
VS
56 из 100
Dell Precision 3480
Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8)
Dell Precision 3480
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 75 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8) и Dell Precision 3480 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8)
  • Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (75 и 42 Вт*ч)
  • На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11723 vs 7206 баллов
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Precision 3480
  • Видеокарта показывает в среднем на 134-182% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (681 и 731 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 9i 14" (Gen 8)
vs
Precision 3480

Корпус

Вес 1.4 кг 1.39 кг
Размеры 318 x 230 x 15.2 мм 321.35 x 212 x 19.06-21.04 мм
Площадь 731 см2 681 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~79.3%
Боковые рамки 8.3 мм 5.7 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 45 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 1 мс 35 мс
Максимальная яркость
Yoga 9i 14" (Gen 8)
400 нит
Precision 3480
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 100 Вт 65 / 100 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 320 / 377 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 832 МГц
Boost частота GPU - 1537 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 48 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32
Производительность GPU
Yoga 9i 14" (Gen 8)
1.69 терафлопс
Precision 3480 +243%
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek Waves, MaxxAudio 12.0
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x3W, 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 84.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см 11.5 x 6.7 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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