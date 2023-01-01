Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (90Hz) 3840 x 2400 - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS, Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS, Touch) Процессор Intel Core i7 1360P - Intel Core i3 N305 Intel Core i3 1305U Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Память (ОЗУ) 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8) На 242% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11723 vs 3432 баллов

На 242% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11723 vs 3432 баллов Видеокарта показывает в среднем на 70-96% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 70-96% больше FPS в играх Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (75 и 47 Вт*ч)

Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (75 и 47 Вт*ч) Сенсорный экран

Сенсорный экран На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.31 кг Размеры 318 x 230 x 15.2 мм 324.3 x 213 x 17.9 мм Площадь 731 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~78.2% Боковые рамки 8.3 мм 7.2 мм Цвета Серебристый, Серий Серий, Синий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (90Hz) 3840 x 2400 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS, Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS, Touch) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 400:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Yoga 9i 14" (Gen 8) +60% 400 нит IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) 250 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 47 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 100 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 320 / 397 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel UHD Graphics (32 EU) TGP 15 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU - 1400 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 0.74 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 768 256 Блоки текстурирования (TMUs) 48 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 8 Производительность GPU Yoga 9i 14" (Gen 8) +128% 1.69 терафлопс IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) 0.74 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков - 2x1.5W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.