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Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8) против IdeaPad Flex 5i (14” Intel)

64 из 100
Lenovo Yoga 9i 14
VS
50 из 100
Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8)
Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8) и IdeaPad Flex 5i (14” Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.4 и 1.6 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 103% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11723 vs 5778 баллов
  • Комплектуется на 22.5 Вт*ч большей батареей (75 и 52.5 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 9i 14" (Gen 8)
vs
IdeaPad Flex 5i (14” Intel)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.6 кг
Размеры 318 x 230 x 15.2 мм 313.1 x 224.9 x 17.4-18.9 мм
Площадь 731 см2 704 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~80.7%
Боковые рамки 8.3 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий, Синий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 42.2 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1100:1
Цветовой охват sRGB 100% 63.6%
Охват Adobe RGB - 44.1%
Охват DCI-P3 - 42.6%
Время отклика 1 мс 25 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 100 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 320 / 397 граммов 350 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6 (2P + 4E)
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU - 1400 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 512
Блоки текстурирования (TMUs) 48 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 16
Производительность GPU
Yoga 9i 14" (Gen 8) +18%
1.69 терафлопс
IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 79.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см 12.0 x 7.5 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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