Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 3072 x 1920 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i7 9750H Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9980HK Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 670 граммов меньше (1.37 и 2.04 кг)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (691 и 880 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019) Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (100 и 60 Вт*ч)

На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7044 vs 4907 баллов

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Имеет на 44% более четкий дисплей – 226 против 157 точек на дюйм (PPI)

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.37 кг 2.04 кг Размеры 319.4 x 216.4 x 14.6-15.7 мм 357.9 x 245.9 x 16.2 мм Площадь 691 см2 880 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~84.3% Боковые рамки 4.8 мм 6.6 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 5616 об/мин Уровень шума 39.7 дБ 46.1 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 3072 x 1920 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 226 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1331:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 88.8% Охват DCI-P3 - 99.4% Время отклика - 43 мс Максимальная яркость Yoga 9i 14" (Gen 6) 400 нит MacBook Pro 16 (2019) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 342 грамма 359 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB TGP 15 Вт 50 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 1000 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1250 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1280 Блоки текстурирования (TMUs) 40 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Yoga 9i 14" (Gen 6) 1.41 терафлопс MacBook Pro 16 (2019) +127% 3.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4267 МГц 2666 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.2 4.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 85.6 дБ 82.3 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.