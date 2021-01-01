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Lenovo Yoga 9i (14") против ASUS ZenBook 13 OLED UX325

60 из 100
Lenovo Yoga 9i (14
VS
57 из 100
ASUS ZenBook 13 OLED UX325
Lenovo Yoga 9i (14")
ASUS ZenBook 13 OLED UX325
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 9i (14") и ASUS ZenBook 13 OLED UX325 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 9i (14")
  • На 97% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1822 vs 925 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UX325
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.07 и 1.37 кг)
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (67 и 60 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (618 и 691 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 9i (14")
vs
ZenBook 13 OLED UX325

Корпус

Вес 1.37 кг 1.07 кг
Ширина 319.4 мм 304.2 мм
Высота 216.4 мм 203 мм
Толщина 14.6-15.7 мм 13.9 мм
Площадь 691 см2 618 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~78.9%
Боковые рамки 4.8 мм 4.9 мм
Цвета Черный, Серебристый Белый, Серебристый, Розовый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 39.7 дБ 39 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Максимальная яркость
Yoga 9i (14")
400 нит
ZenBook 13 OLED UX325
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 342 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Yoga 9i (14") +68%
1.41 терафлопс
ZenBook 13 OLED UX325
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4267 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 85.6 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

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