Главная > Сравнение ноутбуков > Yoga 9i 14" (Gen 6) или ZenBook Duo 14 UX482 – что лучше выбрать?

Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6) против ASUS ZenBook Duo 14 UX482

53 из 100
Lenovo Yoga 9i 14
VS
52 из 100
ASUS ZenBook Duo 14 UX482
Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6)
ASUS ZenBook Duo 14 UX482
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6) и ASUS ZenBook Duo 14 UX482 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.37 и 1.57 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать ASUS ZenBook Duo 14 UX482
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (70 и 60 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 9i 14" (Gen 6)
vs
ZenBook Duo 14 UX482

Корпус

Вес 1.37 кг 1.57 кг
Размеры 319.4 x 216.4 x 14.6-15.7 мм 324 x 222 x 17.3 мм
Площадь 691 см2 719 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~75.1%
Боковые рамки 4.8 мм 7.1 мм
Цвета Черный, Серебристый Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 39.7 дБ 45.9 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1292:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 99.3%
Время отклика - 51 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 342 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 896
Блоки текстурирования (TMUs) 40 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Yoga 9i 14" (Gen 6)
1.41 терафлопс
ZenBook Duo 14 UX482 +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4267 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 85.6 дБ 75.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Yoga 9i 14" (Gen 6) против MacBook Pro 14 (2021)
2. Yoga 9i 14" (Gen 6) против Yoga Slim 7i Carbon (13")
3. Yoga 9i 14" (Gen 6) против XPS 13 9305
4. Yoga 9i 14" (Gen 6) против Pavilion x360 14 (2021)
5. ZenBook Duo 14 UX482 против Macbook Air (M1, 2020)
6. ZenBook Duo 14 UX482 против XPS 13 9310
7. ZenBook Duo 14 UX482 против ZenBook 14 UX435
8. ZenBook Duo 14 UX482 против ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ZenBook Duo 14 UX482 и Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры