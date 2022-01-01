Главная > Сравнение ноутбуков > Yoga 9i 14" (Gen 6) или XPS 17 9720 (2022) – что лучше выбрать?

Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6) против Dell XPS 17 9720 (2022)

53 из 100
Lenovo Yoga 9i 14
VS
65 из 100
Dell XPS 17 9720 (2022)
Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6)
Dell XPS 17 9720 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6) и Dell XPS 17 9720 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.37 и 2.17 кг)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (691 и 929 см2)
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 157 против 133 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх
  • На 208% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15125 vs 4907 баллов
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 37 Вт*ч большей батареей (97 и 60 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 9i 14" (Gen 6)
vs
XPS 17 9720 (2022)

Корпус

Вес 1.37 кг 2.17 кг
Размеры 319.4 x 216.4 x 14.6-15.7 мм 374.4 x 248 x 19.5 мм
Площадь 691 см2 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~90.3%
Боковые рамки 4.8 мм 4.1 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 39.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Yoga 9i 14" (Gen 6)
400 нит
XPS 17 9720 (2022) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства 342 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 12
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 60 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
Yoga 9i 14" (Gen 6)
1.41 терафлопс
XPS 17 9720 (2022) +335%
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4267 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 4x2W 4x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 85.6 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6) и Apple MacBook Pro 14 (2021)
2. Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6) и Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")
3. Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6) и Dell XPS 13 9305
4. Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6) и HP Pavilion x360 14 (2021)
5. Dell XPS 17 9720 (2022) и Apple MacBook Pro 16 (2021)
6. Dell XPS 17 9720 (2022) и Dell XPS 15 9510 (2021)
7. Dell XPS 17 9720 (2022) и Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
8. Dell XPS 17 9720 (2022) и Huawei MateBook 16 (2021)
9. Dell XPS 17 9720 (2022) и Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell XPS 17 9720 (2022) и Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры