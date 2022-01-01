Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - AMD Ryzen 3 Pro 5450U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 Pro 5650U AMD Ryzen 7 Pro 5850U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6) Более тонкие рамки – на 170% выше полезная площадь экрана

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.37 и 1.47 кг)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (60 и 50 Вт*ч)

Сенсорный экран

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (691 и 747 см2) Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.37 кг 1.47 кг Размеры 319.4 x 216.4 x 14.6-15.7 мм 329 x 227 x 17.9 мм Площадь 691 см2 747 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~28.9% Боковые рамки 4.8 мм 133.7 мм Цвета Черный, Серебристый Черный, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 - Уровень шума 39.7 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:91 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость Yoga 9i 14" (Gen 6) 400 нит ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 50 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 342 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц FLOPS 1.41 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8 Производительность GPU Yoga 9i 14" (Gen 6) 1.41 терафлопс ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4267 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 85.6 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.