Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6) против ThinkPad X1 Nano
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4907 vs 3213 баллов
- Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (60 и 48 Вт*ч)
- Сенсорный экран
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano
- Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (0.9 и 1.37 кг)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 25% более четкий дисплей – 196 против 157 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (608 и 691 см2)
- На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.37 кг
|0.9 кг
|Размеры
|319.4 x 216.4 x 14.6-15.7 мм
|292.8 x 207.7 x 13.8-17.2 мм
|Площадь
|691 см2
|608 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.1%
|~80.6%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|6.4 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|39.7 дБ
|37.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|196 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2160 x 1350 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|1700:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|65.7%
|Охват DCI-P3
|-
|70.4%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:15 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|342 грамма
|323 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|0.8-1.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1312
1224
Geekbench 5 (многоядерный)
4324
4228
Cinebench R23 (одноядерный)
1330
1221
Cinebench R23 (многоядерный)
Yoga 9i 14" (Gen 6) +53%
4907
3213
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4267 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.2
|2.2
|Мощность динамиков
|4x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|85.6 дБ
|86.4 дБ
|Микрофонов
|2
|4
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|-
|10.0 x 5.6 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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