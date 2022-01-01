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Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6) против ThinkPad X1 Nano

53 из 100
Lenovo Yoga 9i 14
VS
54 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Nano
Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6)
Lenovo ThinkPad X1 Nano
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6) и ThinkPad X1 Nano от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4907 vs 3213 баллов
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (60 и 48 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano
  • Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (0.9 и 1.37 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 25% более четкий дисплей – 196 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (608 и 691 см2)
  • На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 9i 14" (Gen 6)
vs
ThinkPad X1 Nano

Корпус

Вес 1.37 кг 0.9 кг
Размеры 319.4 x 216.4 x 14.6-15.7 мм 292.8 x 207.7 x 13.8-17.2 мм
Площадь 691 см2 608 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~80.6%
Боковые рамки 4.8 мм 6.4 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 39.7 дБ 37.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 196 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2160 x 1350 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1700:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 65.7%
Охват DCI-P3 - 70.4%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Yoga 9i 14" (Gen 6)
400 нит
ThinkPad X1 Nano +13%
450 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:15 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 342 грамма 323 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.8-1.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Yoga 9i 14" (Gen 6)
1.41 терафлопс
ThinkPad X1 Nano
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3306
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 85.6 дБ 86.4 дБ
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 10.0 x 5.6 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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