Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Book 9i (13″) Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.34 и 1.5 кг)

Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.34 и 1.5 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (80 и 75 Вт*ч)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (80 и 75 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (610 и 696 см2) Причины выбрать Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP3404) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10368 vs 7054 баллов

На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10368 vs 7054 баллов Есть подсветка клавиатуры

Есть подсветка клавиатуры На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.34 кг 1.5 кг Размеры 299.1 x 203.9 x 15.95 мм 311.5 x 223.4 x 15.9 мм Площадь 610 см2 696 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.1% ~81.7% Боковые рамки 6.3 мм 5 мм Цвета Синий Серебристый, Синий Материал Алюминий Алюминий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 2880 x 1800 2880 x 1800 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 100000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Yoga Book 9i (13″) 400 нит Zenbook 14 Flip OLED (UP3404) +38% 550 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 75 Вт*ч Время полной зарядки 1:40 ч. 1:50 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 290 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5X LPDDR5 Скорость памяти 6.4 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Yoga Book 9i (13″) 1.41 терафлопс Zenbook 14 Flip OLED (UP3404) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1920 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Windows Precision - Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.