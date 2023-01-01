Главная > Сравнение ноутбуков > Yoga Book 9i (13″) или ThinkPad X1 Yoga Gen 8 – что лучше выбрать?

Lenovo Yoga Book 9i (13″) против ThinkPad X1 Yoga Gen 8

63 из 100
Lenovo Yoga Book 9i (13″)
VS
56 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8
Lenovo Yoga Book 9i (13″)
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Book 9i (13″) и ThinkPad X1 Yoga Gen 8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Book 9i (13″)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (80 и 57 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 57% более четкий дисплей – 255 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (610 и 699 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Есть подсветка клавиатуры
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Book 9i (13″)
vs
ThinkPad X1 Yoga Gen 8

Корпус

Вес 1.34 кг 1.38 кг
Размеры 299.1 x 203.9 x 15.95 мм 314.4 x 222.3 x 15.53 мм
Площадь 610 см2 699 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.1% ~81.3%
Боковые рамки 6.3 мм 6.4 мм
Цвета Синий Серий
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 100000:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость
Yoga Book 9i (13″)
400 нит
ThinkPad X1 Yoga Gen 8 +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:40 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства 290 граммов 295 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Yoga Book 9i (13″)
1.41 терафлопс
ThinkPad X1 Yoga Gen 8
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3306
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 4x2W 2x2W, 2x0.8W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1920 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 11.0 x 5.6 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision - Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ThinkPad X1 Yoga (Gen 7) vs ThinkPad X1 Yoga Gen 8
2. Yoga 9i 14" (Gen 8) vs ThinkPad X1 Yoga Gen 8
3. XPS 15 9530 (2023) vs ThinkPad X1 Yoga Gen 8
4. Galaxy Book 3 360 (13.3") vs ThinkPad X1 Yoga Gen 8
5. XPS 13 Plus 9320 vs ThinkPad X1 Yoga Gen 8
6. Surface Pro 9 vs Yoga Book 9i (13″)
7. MacBook Air (M2, 2022) vs Yoga Book 9i (13″)
8. Yoga 7i Gen 8 (14″ Intel) vs Yoga Book 9i (13″)
9. MacBook Pro 14 (2023) vs Yoga Book 9i (13″)
10. Galaxy Book 3 360 (13.3") vs Yoga Book 9i (13″)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 и Yoga Book 9i (13″) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры