Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel) против Apple MacBook Air (Intel, 2020)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 203% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1762 vs 582 баллов
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Комплектуется на 10.7 Вт*ч большей батареей (60.7 и 50 Вт*ч)
Причины выбрать Apple MacBook Air (Intel, 2020)
- Легче – весит на 250 граммов меньше (1.29 и 1.54 кг)
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 37% более четкий дисплей – 227 против 166 точек на дюйм (PPI)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.54 кг
|1.29 кг
|Ширина
|320.6 мм
|304.1 мм
|Высота
|208.1 мм
|212.4 мм
|Толщина
|14.9 мм
|16.1 мм
|Площадь
|667 см2
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.1%
|~79.4%
|Боковые рамки
|13.1 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Белый
|Серебристый, Золотистый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Скорость куллера
|-
|8100 об/мин
|Уровень шума
|-
|45.8 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|1300:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|98.3%
|Охват Adobe RGB
|-
|64.2%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|2:50 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|30 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel Iris Plus Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1211
Geekbench 5 (многоядерный)
4018
Cinebench R20 (одноядерный)
483
Cinebench R20 (многоядерный)
Yoga Slim 7 13" (intel) +203%
1762
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|0 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3733 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|75.8 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.1
|2x USB 3.1
|USB-A
|2x USB 3.1
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|-
|12.1 x 8.1 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
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