Главная > Сравнение ноутбуков > Yoga Slim 7 13" (intel) или IdeaPad 3i Gen 6 (14") – что лучше выбрать?

Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel) против IdeaPad 3i Gen 6 (14")

55 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 13
VS
52 из 100
Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14
Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel)
Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14")
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel) и IdeaPad 3i Gen 6 (14") от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 100% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5048 vs 2523 баллов
  • Комплектуется на 22.7 Вт*ч большей батареей (60.7 и 38 Вт*ч)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14")
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 13" (intel)
vs
IdeaPad 3i Gen 6 (14")

Корпус

Вес 1.54 кг 1.5 кг
Ширина 320.6 мм 324.2 мм
Высота 208.1 мм 215.7 мм
Толщина 14.9 мм 19.9 мм
Площадь 667 см2 699 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.1% ~77.2%
Боковые рамки 13.1 мм 7.2 мм
Цвета Белый Серий, Синий, Желтый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Yoga Slim 7 13" (intel)
1.41 терафлопс
IdeaPad 3i Gen 6 (14") +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.1 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel) и Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel) и Slim 7i Carbon (13")
3. Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel) и ASUS ZenBook 14 UX435
4. Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel) и Apple MacBook Air (Intel, 2020)
5. Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14") и Legion 5 15" (2021, AMD)
6. Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14") и Slim 5i 14" (2021, Intel)
7. Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14") и Gaming 3i 15" (Intel)
8. Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14") и Acer Nitro 5 (AN515-45)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14") и Yoga Slim 7 13" (intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры