Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1130G7 Intel Core i7 1160G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4739 vs 3043 баллов

Комплектуется на 7.7 Вт*ч большей батареей (60.7 и 53 Вт*ч) Причины выбрать Lenovo ThinkBook 13x Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.13 и 1.54 кг)

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 37% более четкий дисплей – 227 против 166 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (623 и 667 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 1.13 кг Размеры 320.6 x 208.1 x 14.9 мм 298 x 209 x 12.9 мм Площадь 667 см2 623 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.1% ~82.3% Боковые рамки 13.1 мм 5.8 мм Цвета Белый Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 34 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1686:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.7% Охват Adobe RGB - 70.8% Охват DCI-P3 - 69% Время отклика - 38 мс Максимальная яркость Yoga Slim 7 13" (intel) 300 нит ThinkBook 13x +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 60.7 Вт*ч 53 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 325 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Yoga Slim 7 13" (intel) 1.41 терафлопс ThinkBook 13x 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 81.7 дБ Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.1 Нет USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.