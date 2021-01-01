Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея 60.7 Вт*ч - 45 Вт*ч 60 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 PRO 5650U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 36GB 40GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel) Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.54 и 1.7 кг)

Комплектуется на 15.7 Вт*ч большей батареей (60.7 и 45 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (667 и 839 см2) Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 1.7 кг Размеры 320.6 x 208.1 x 14.9 мм 357 x 235 x 18.9 мм Площадь 667 см2 839 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.1% ~73.9% Боковые рамки 13.1 мм 12.4 мм Цвета Белый Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 13.3 дюймов 15 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 147 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Yoga Slim 7 13" (intel) 300 нит ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) 300 нит

Батарея Ёмкость 60.7 Вт*ч 45 Вт*ч 60 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц FLOPS 1.41 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 640 384 Поддержка DirectX 12 12.1 Производительность GPU Yoga Slim 7 13" (intel) 1.41 терафлопс ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 36GB 40GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 40 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.1 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.